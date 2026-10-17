Малофеев обвинил ЦБ в том, что тот "убил" бюджет и лишил экономику шансов на рост. По его мнению, регулятор должен как минимум уйти с фондового рынка, а в идеале - сменить курс и руководство.
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