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Футболистка Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес, выступила на ТВ в центре Мадрида в новогоднюю ночь: «Хочу, чтобы расширение прав и возможностей охватило весь мир»

Футболистка Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес, выступила на ТВ в центре Мадрида в новогоднюю ночь: «Хочу, чтобы расширение прав и возможностей охватило весь мир»

В 2023 году дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года.

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