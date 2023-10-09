Федун о «Спартаке»: «Пока команда не поплыла, Абаскаля менять нельзя. Наш футбол деградирует, и на этом фоне есть возможность в любой момент сделать рывок»

В 11-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с ЦСКА – 2:2. «Будущее Абаскаля после дерби? Вы не забыли, что я уже не президент «Спартака»? Никаких инсайдов из клуба у меня нет – за этим лучше обращайтесь к руководству.