Расчеты FPV-дронов уничтожили танки Leopard и другую технику боевиков в зоне СВО

РИА Новости/Константин Михальчевский Минобороны РФ разместило видео объективного контроля уничтожения танков Leopard и другой бронетехники боевиков ВСУ расчетами FPV-дронов соединения спецназначения группировки войск "Центр".
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