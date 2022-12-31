smi.today

4 188 подписчиков

Пасечник заявил о возможной приватизации шахт в ЛНР

Пасечник заявил о возможной приватизации шахт в ЛНР

Угледобывающие предприятия Луганской Народной Республики (ЛНР) на данный момент являются нерентабельными, если ситуация не изменится в лучшую сторону — их ждет приватизация, заявил врио главы региона Леонид Пасечник 31 декабря в интервью ТАСС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх