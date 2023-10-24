Долгосрочные ставки: особенности разных видов спорта

Рассказываем о долгосрочных ставках, которые могут обеспечить солидную прибавку вашему банкроллу. Что такое долгосрочные ставки Долгосрочные ставки представляют собой уникальный вид пари, когда игроки делают прогнозы на события, исход которых будет известен не сразу, а через длительный период времени.