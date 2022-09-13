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Блинкен обвинил Иран в нежелании достижения соглашения о возобновлении действия СВПД

Блинкен обвинил Иран в нежелании достижения соглашения о возобновлении действия СВПД

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен выступил с заявлением о том, что он уверен в том, что достижение соглашения о восстановлении действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшей перспективе маловероятно.

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