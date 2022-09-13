Блинкен обвинил Иран в нежелании достижения соглашения о возобновлении действия СВПД

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен выступил с заявлением о том, что он уверен в том, что достижение соглашения о восстановлении действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшей перспективе маловероятно.