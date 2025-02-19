Липецкий фонд «Милосердие» расширяет возможности реабилитации особенных детей

В Липецкой области открыли тренажерный зал. Посетители смогут размяться на адаптивной электро-беговой дорожке или электро-велотренажере, сразиться в игры, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья: дартс, шахматы и шашки.
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