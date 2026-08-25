RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Американист Блохин: Вашингтон не хочет занимать сторону Киева и Европы

Американист Блохин: Вашингтон не хочет занимать сторону Киева и Европы

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин связал отказ США поддержать совместное заявление по Украине в Совете Безопасности ООН со стремлением Вашингтона сохранить роль посредника в переговорном процессе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии