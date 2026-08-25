Американист Блохин: Вашингтон не хочет занимать сторону Киева и Европы

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин связал отказ США поддержать совместное заявление по Украине в Совете Безопасности ООН со стремлением Вашингтона сохранить роль посредника в переговорном процессе.
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