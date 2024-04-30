Менеджмент «Финикса» не удовлетворил просьбу Фрэнка Вогеля о приобретении разыгрывающего

Главный тренер «Санз» считал, что состав команды необходимо усилить первым номером. В офисе «Финикса» посчитали, что из-за разыгрывающего мяч будет реже оказываться с руках представителей звездного трио Брэдли Бил – Девин Букер – Кевин Дюрэнт.
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