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СМИ: флот Израиля обстрелял гуманитарный конвой Ближневосточного агентства ООН

СМИ: флот Израиля обстрелял гуманитарный конвой Ближневосточного агентства ООН

Гуманитарный конвой ООН подвергся обстрелу израильскими кораблями. Об этом сообщили катарские СМИ со ссылкой на информацию, обнародованную директором Ближневосточного агентства ООН по помощи беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа Томасом Уайтом.

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