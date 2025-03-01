Прогноз погоды в Крыму на субботу. • Симферополь: +6°, ясно• Севастополь: +6°, малооблачно• Ялта: +7°, ясно• Алушта: +7°, ясно• Евпатория: +5°, малооблачно• Саки: +7°, ясно• Бахчисарай: +5°, ясно• Джанкой: +1°, малооблачно• Судак: +5°, ясно• Феодосия: +4°, ясно• Керчь:.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии