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Шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге посвятят столетию Галины Вишневской

Шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге посвятят столетию Галины Вишневской

В Санкт-Петербурге в ночь с 4 на 5 и с 5 на 6 сентября представят специальную программу звукового шоу «Поющие мосты», приуроченную ко Дню памяти жертв блокады и столетию Галины Вишневской.

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