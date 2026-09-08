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Пятый канал

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Системы ПВО за ночь уничтожили 384 украинских беспилотника над регионами России

Системы ПВО за ночь уничтожили 384 украинских беспилотника над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотника над территорией России.

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