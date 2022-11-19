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Яннис поругался с сотрудниками арены «Сиксерс» и в гневе швырнул стремянку. Они помешали ему отрабатывать бросок после игры

Яннис поругался с сотрудниками арены «Сиксерс» и в гневе швырнул стремянку. Они помешали ему отрабатывать бросок после игры

Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо после проигранного матча против «Сиксерс» (102:110) решил поработать над штрафным броском.

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