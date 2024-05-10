Врач дала советы по разгрузке организма после майских праздников

Во время майских праздников из-за активной нагрузки организма жирной и калорийной пищей печень, желудочно-кишечный тракт, поджелудочная железа, сердце и даже костная система подвергаются серьезному риску.
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