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Врач дала советы по разгрузке организма после майских праздников

Врач дала советы по разгрузке организма после майских праздников

Во время майских праздников из-за активной нагрузки организма жирной и калорийной пищей печень, желудочно-кишечный тракт, поджелудочная железа, сердце и даже костная система подвергаются серьезному риску.

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