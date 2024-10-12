Занятия для будущих кадетов

Чтобы поближе познакомиться с профессиями МЧС России и убедится в правильности своего выбора, джанкойские учащиеся кадетского класса пришли к уже действующим сотрудникам в 26-ю пожарно-спасательную часть.
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