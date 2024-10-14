Александр Данч: «Наших гуманитарных традиций заботы врача о пациенте на Западе не существует»

На Западе отношение врачей к пациенту совсем иное, и иногда, чтобы просто попасть к специалисту на консультацию некоторым больным приходится ждать неделю, месяц или три месяца, а нашим согражданам из диаспоры это непонятно, поскольку они помнят еще лозунг советских времен о том, что пациент всегда прав.