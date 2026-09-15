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Царьград

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В Петербурге на АЗС пропали АИ-92 и АИ-95: водители стоят в очередях

В Петербурге на АЗС пропали АИ-92 и АИ-95: водители стоят в очередях

В Санкт-Петербурге часть автозаправочных станций столкнулась с отсутствием бензина АИ-92 и АИ-95, из-за чего автомобилистам приходится ждать в очередях у колонок.

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