Анатолий Антонов: основа для стабилизации отношений с Вашингтоном сейчас отсутствует

Анатолий Антонов Пресс-служба посольства России в Вашингтоне Посол России в США — об обмене заключенными, санкциях и перспективах российско-американских отношений Посол России в США прокомментировал в интервью ТАСС перспективы новых обменов заключенными и договоренностей по контролю над вооружениями, передачу Западом F-16 Киеву, формирование нового миропорядка и санкции.