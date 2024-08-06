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Анатолий Антонов: основа для стабилизации отношений с Вашингтоном сейчас отсутствует

Анатолий Антонов: основа для стабилизации отношений с Вашингтоном сейчас отсутствует

Анатолий Антонов Пресс-служба посольства России в Вашингтоне Посол России в США — об обмене заключенными, санкциях и перспективах российско-американских отношений Посол России в США прокомментировал в интервью ТАСС перспективы новых обменов заключенными и договоренностей по контролю над вооружениями, передачу Западом F-16 Киеву, формирование нового миропорядка и санкции.

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