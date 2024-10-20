Выручка торгов современного британского и ирландского искусства Christie’s составила свыше 18 млн долларов

Общая выручка вечерних торгов современного британского и ирландского искусства Christie’s составила 14 370 000 фунтов стерлингов / 18 652 260 долларов США / 17 114 670 евро, что на 25% больше, чем в прошлом году.
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