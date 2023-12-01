Бои на Днепре: Европейские эксперты назвали Крынки смертельной ловушкой для ВСУ

Чтобы прорвать российскую оборону на левом берегу, украинцам нужно 100 танков, которых нет Константин Ольшанский Фото: Александр Полегенько/ТАСС Украинские солдаты не смогли настолько закрепиться на левом берегу Днепра, чтобы создать полноценные плацдармы.