Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

«Лейкерс» могут предложить Уэстбрука и два пика 1-го раунда в обмен на Ирвинга

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг попросил клуб обменять его перед дедлайном. «Лейкерс» вместе с «Финиксом» и «Далласом» упоминаются в числе потенциальных претендентов на звезду НБА.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх