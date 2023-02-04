«Лейкерс» могут предложить Уэстбрука и два пика 1-го раунда в обмен на Ирвинга

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг попросил клуб обменять его перед дедлайном. «Лейкерс» вместе с «Финиксом» и «Далласом» упоминаются в числе потенциальных претендентов на звезду НБА.
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