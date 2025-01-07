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Петербургский дневник

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На международных олимпиадах в прошлом году российские школьники завоевали 42 медали

На международных олимпиадах в прошлом году российские школьники завоевали 42 медали

Руководителями наших команд выступили, в частности, педагоги из петербургского физико-математического лицея номер 239 На международных олимпиадах в прошлом году российские сборные школьников завоевали 42 медали, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

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