На международных олимпиадах в прошлом году российские школьники завоевали 42 медали

Руководителями наших команд выступили, в частности, педагоги из петербургского физико-математического лицея номер 239 На международных олимпиадах в прошлом году российские сборные школьников завоевали 42 медали, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.