С 1 декабря 2023 года в России начали действовать новые нормы, касающиеся использования автомобильных шин в зависимости от сезона.
"Так штраф будет?": в ГИБДД дали исчерпывающий ответ по летней резине после 1 декабря
Комментарии
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Владимир Дудкин
Странная позиция руководителя ГИБДД - закон есть, но выполнять не будем. А как на это посмотрит "наш главный юрист"?
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9 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Скорость принятия изменений в ПДД, административном кодексе и т.д. в отношении автомобилистов и борьбы с ними скоро превысит полное собранное сочинение В.И.Ленина, "Капитал" Маркса уже переплюнули... Мозги отсутствуют у политиков и чиновников,
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5 час.
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