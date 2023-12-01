"Так штраф будет?": в ГИБДД дали исчерпывающий ответ по летней резине после 1 декабря

Странная позиция руководителя ГИБДД - закон есть, но выполнять не будем. А как на это посмотрит "наш главный юрист"?

АНГЕЛ АНГЕЛ

Скорость принятия изменений в ПДД, административном кодексе и т.д. в отношении автомобилистов и борьбы с ними скоро превысит полное собранное сочинение В.И.Ленина, "Капитал" Маркса уже переплюнули... Мозги отсутствуют у политиков и чиновников,