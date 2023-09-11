SUSANIN

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В ряде школ Удмуртии стартовал курс «Россия — мои горизонты»

В ряде школ Удмуртии стартовал курс «Россия — мои горизонты»

Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии стартовали занятия курса «Россия – мои горизонты». Как сообщила в соцсетях министр образования и науки республики Светлана Болотникова, программа внедряется министерством просвещения России с нового учебного года.

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