В ряде школ Удмуртии стартовал курс «Россия — мои горизонты»

Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии стартовали занятия курса «Россия – мои горизонты». Как сообщила в соцсетях министр образования и науки республики Светлана Болотникова, программа внедряется министерством просвещения России с нового учебного года.
Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии стартовали занятия курса «Россия – мои горизонты». Как сообщила в соцсетях министр образования и науки республики Светлана Болотникова, программа внедряется министерством просвещения России с нового учебного года.
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