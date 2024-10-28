Рассвет с борта танкера "СП Дудинка". В настоящее время танкер следует в порт Певек под закрытие навигации.
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Рассвет с борта танкера "СП Дудинка". В настоящее время танкер следует в порт Певек под закрытие навигации.