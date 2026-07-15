В Тюменской области в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» школьники примерили на себя роль экспертов-криминалистов

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» воспитанники лагеря дневного пребывания «Энергия лета» при центральной библиотеке посетили Межмуниципальный отдел МВД России «Голышмановский».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии