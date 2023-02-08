На Сахалине окончено расследование уголовного дела по факту мошеннических действий в особо крупном размере

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора одного из охранных агентств, похитивших денежные средства одного из предприятий в особо крупном размере.
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