Закон, порядок, государство

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На Сахалине окончено расследование уголовного дела по факту мошеннических действий в особо крупном размере

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора одного из охранных агентств, похитивших денежные средства одного из предприятий в особо крупном размере.

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