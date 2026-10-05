В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Баргузинском районе Бурятии зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1 по шкале Рихтера, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.
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