Митингующие собрались возле башни Trump Tower в Нью-Йорке

Одинокие митингующие собираются возле башни Trump Tower в Нью-Йорке, США. Они являются противниками кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа и считают, что он замешан в связях с Москвой, сообщил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.
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