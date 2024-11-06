Митингующие собрались возле башни Trump Tower в Нью-Йорке

Одинокие митингующие собираются возле башни Trump Tower в Нью-Йорке, США. Они являются противниками кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа и считают, что он замешан в связях с Москвой, сообщил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.