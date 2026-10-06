В Туле на улице Советской образовалась пробка

Жители сообщают, что проезд около 200 метров стоит 15–20 минут времени, причины пока неизвестны.В Туле на улице Советской движение практически остановилось.
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