Бойцы ВС РФ уничтожили направлявшиеся в сторону Донецка дроны ВСУ

Военнослужащие поста воздушного наблюдения 838-го отдельного зенитного ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили несколько ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа направлявшихся в сторону Донецка.
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