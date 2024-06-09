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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван Гал о «Баварии»: «Компани – новичок с не очень большим опытом. Они интересовались многими тренерами, но те не поехали. Это не очень хорошо для клуба»

«Я был очень удивлен, потому что в прессе называлось много имен, и эти кандидаты были очень уважаемыми.

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