Академик РАН рассказал, кому проще всего заразиться вирусом Коксаки

МОСКВА, 5 ноября, ФедералПресс. Геннадий Онищенко – эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН – рассказал о вирусе Коксаки: кто больше всех подвержен заболеванию и что сделать, чтобы не заразиться.
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