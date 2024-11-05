Академик РАН рассказал, кому проще всего заразиться вирусом Коксаки

МОСКВА, 5 ноября, ФедералПресс. Геннадий Онищенко – эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН – рассказал о вирусе Коксаки: кто больше всех подвержен заболеванию и что сделать, чтобы не заразиться.