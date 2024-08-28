В Казани состоится фестиваль "Съезд диксилендов стран БРИКС+ в России"

В Казани с 28 по 30 августа пройдет международный фестиваль "Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС в России", в котором примут участие российские и зарубежные диксиленды и этно-джазовые коллективы стран БРИКС, а также музыканты из других стран, сообщает пресс-служба фестиваля.