Anno 117: Pax Romana наконец-то получила дату релиза, спетую римскими статуями в ново...

Anno 117: Pax Romana наконец-то получила дату релиза, спетую римскими статуями в новом трейлереUbisoft уже раскрыла многие секреты восьмой части серии градостроительных симуляторов Anno 117: Pax Romana после первоначального анонса.
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