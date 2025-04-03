Рынок нефти отреагировал на тарифы Трампа падением цен Татьяна АрестоваНефть упала в цене почти на 3% в начале торгов 3 апреля после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов.
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