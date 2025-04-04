Новости футбола ⚽️ Сегодня футболисты Новоаннинской ДЮСШ отправились в город Калач на соревнования. Команда "Беркут" начали игру против Ягуара (2008) с пропущенного мяча в свои ворота.
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Новости футбола ⚽️ Сегодня футболисты Новоаннинской ДЮСШ отправились в город Калач на соревнования. Команда "Беркут" начали игру против Ягуара (2008) с пропущенного мяча в свои ворота.