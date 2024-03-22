Сергунина: 2 тыс.участников Всемирного фестиваля молодежи познакомились с Москвой

Две тысячи молодых людей, принявших участие во Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе», посетили Москву и познакомились с достопримечательностями, историческим наследием и современным обликом российской столицы.
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