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ЦБ отклонил просьбы банков ослабить контроль за концентрацией рисков

Банк России не стал учитывать предложения участников рынка об ослаблении риск-веса при расчете концентрации по корпоративным кредитам и сохранил его на уровне 100% – в соответствии с изначальной позицией.

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