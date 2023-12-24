Уроки прошлого
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Уроки прошлого

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Когда Тамань снова обрела настоящего хозяина

Когда Тамань снова обрела настоящего хозяина

От ига к процветанию: когда Тамань снова обрела настоящего хозяина Как появился праздник День воссоединения Крыма с Россией: все про историю и традиции торжества на 2024 год Кто-то может сказать, что это не праздник, а большая политика.

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