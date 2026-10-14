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Капремонт больничного корпуса в Наро-Фоминске завершат к концу 2027 года

Капремонт больничного корпуса в Наро-Фоминске завершат к концу 2027 года

Капитальный ремонт больничного корпуса продолжается по утвержденному графику. Строители уже заменили 70% из примерно 310 плит перекрытий и вывезли с территории около 10 тысяч кубометров строительного мусора.

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