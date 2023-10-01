Лидер победившей в Словакии партии пообещал сделать все для переговоров по Украине

В Словакии Роберт Фицо, лидер победившей на парламентских выборах партии Smer, пообещал приложить все усилия, чтобы начались мирные переговоры по Украине, если его фракция примет участие в формировании кабмина.
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