Политика как он...
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Политика как она есть

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"Унылое гнилье": Захарова ответила на обвинения Сибиги

"Унылое гнилье": Захарова ответила на обвинения Сибиги

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова жестко отреагировала на обвинения украинской стороны в адрес российских СМИ из-за освещения миграционного кризиса в Европе.

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