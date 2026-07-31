Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова жестко отреагировала на обвинения украинской стороны в адрес российских СМИ из-за освещения миграционного кризиса в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии