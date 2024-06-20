Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Українська держава" 41-44 гг называлась Reichskommissariat Ukraine

"Українська держава" 41-44 гг называлась Reichskommissariat Ukraine

Чому Ковпак не ОК? – учит потомков Ковпака пропагандистский листок Зе-режима«Продолжается кампания постпубертатных нацистов "Почему Ковпак не ок для украинских Сум? Он воевал против украинского государства".

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Комментарии
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АндрейБорков
А вот что писал про укропитеков один из видных деятелей фашисткой Германии и соратник Адика Шикельгрубера(в миру - Гитлера).
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15 час.

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