США, Южная Корея и Япония заявили о намерении укрепить свой потенциал противоракетной обороны

США, Южная Корея и Япония укрепят свой потенциал противоракетной обороны, говорится в совместном письменном заявлении лидеров этих стран – Джо Байдена, Юн Сок Ёля и Сигэру Исибы, принятом на полях саммита АТЭС в Лиме.
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