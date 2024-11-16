США, Южная Корея и Япония заявили о намерении укрепить свой потенциал противоракетной обороны

США, Южная Корея и Япония укрепят свой потенциал противоракетной обороны, говорится в совместном письменном заявлении лидеров этих стран – Джо Байдена, Юн Сок Ёля и Сигэру Исибы, принятом на полях саммита АТЭС в Лиме.