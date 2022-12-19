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В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение, которое вступит в силу 21-23 декабря. Данное решение было принято властями в связи с прогнозируемыми на территории края обильными снегопадами, которые будут сопровождаться сильным ветром.

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