В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение, которое вступит в силу 21-23 декабря. Данное решение было принято властями в связи с прогнозируемыми на территории края обильными снегопадами, которые будут сопровождаться сильным ветром.
В Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение, которое вступит в силу 21-23 декабря. Данное решение было принято властями в связи с прогнозируемыми на территории края обильными снегопадами, которые будут сопровождаться сильным ветром.
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