В Новосибирске ограничили продажу бензина на заправке

Бензин марки Prime-95 стал недоступен для простых автомобилистов на одной из заправок.Жители Новосибирска заметили на заправке "Прайм" объявление об ограничении продажи бензина Prime-95 простым автомобилистам.
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