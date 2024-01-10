Сахалинские транспортные полицейские и представители волонтерских организаций провели для детей акцию «Полицейский Дед Мороз»

В рамках ежегодной Всероссийской акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» инспектором по делам несовершеннолетних Сахалинского ЛО МВД России на транспорте старшим лейтенантом полиции Евгенией Стурза совместно с волонтерами компании «Пати Сах» для воспитанников социально-реабилитационного центра «Маячок» города Южно-Сахалинска проведен Новогодний утренник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии